ÄRA KAOTA VALVSUST! Korduskasutatava maski puhul pea kinni nendest hügieeninõuetest!

TTJA peadirektori Kaur Kajaki sõnul ei kaitse isetehtud mask võimaliku nakatumise eest sajaprotsendiliselt. Erinevate uuringute kohaselt võib isetehtud mask, sõltuvalt kasutatud materjalist, pidada kinni 30%, tihedama materjali puhul kuni 50% pisikestest osakestest. „Samas võib isetehtud maski kandmine koos teiste ennetavate meetmetega – regulaarne käte hügieen, teiste inimestega distantsi hoidmine, haigena koju jäämine – vähendada sissehingamise kaudu nakkuse saamise ohtu ning teiste nakatamist,“ ütles Kajak 2. aprillil avaldatud pressiteates. Isetehtud maski kandmine aitab kaasa viiruse leviku takistamisele eelkõige avalikes ruumides nagu näiteks pood, apteek, meditsiiniasutused, ühistransport jne.

Riidest mask peab olema õmmeldud mitmekordsest riidest, mis kannatab 60-kraadist pesu ja kuumutamist. Foto: Nipiraamat

Joller kirjutab, et on lisaks meditsiinilistele maskidele näinud ka ise tänavapildis palju stiilseid kangast maske. Lisaks perearsti soovitustele tuleb veebilehele Digital Trends nõuandeid jaganud Ühendriikide ekspertide sõnul järgida veel neidki nõuandeid.

Kuidas maski pesta?

Maski tuleb pesta vähemalt 60-kraadise vee ning pesuvahendiga iga kasutuskorra järel. Uuringuid, mis ütleksid kindlalt, kui kõrget temperatuuri COVID-19 viirus talub, pole veel avaldatud, kuid Maailma Terviseorganisatsiooni ekspertide sõnul on 56 °C piisav, et viirus tappa. Kuna mitmed kangad, millest on võimalik maski õmmelda, taluvad ka sellest kuumemat temperatuuri, soovitab Ühendriikide haiguste tõrje ja ennetamise keskuse (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) kasutada nii kuuma vett, kui vastav materjal talub.

Kas pesta käsitsi või pesumasinas?