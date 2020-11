Veebikaamerat pole kuskilt võtta? Lihtne lahendus, kuidas telefoni abil endale koosolekukaamera seadistada 

2. Tõmba alla tasuta rakendus Droidcam . Droidcam X, mida on võimalik soetada nelja euro eest, annab mõned lisafunktsioonid, aga need ei ole hädavajalikud.

Tõmba alla tasuta rakendus Droidcam. Foto: ekraanitõmmis

Tõmba alla ja installi Windowsiga arvutisse DroidCami klient Foto: ekraanitõmmis

4. Aktiveeri oma telefonil Developer Mode. Selleks otsi üles oma telefoni Software Information. Näiteks Samsung S20 Ultral on see Settings -> About Phone -> Software Information. Klõpsa nii kaua Build Numberi peal, kuni tuleb teade, et Developer Mode on aktiveeritud.