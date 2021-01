Lugeja küsib: mida teha, kui kraaniveel on ebameeldiv lõhn ja maitse? 

Vastab Erkki Peikolainen, Schöttli Keskkonnatehnika veetehnoloog

Aktiivsöefilter puhastab vee

Paratamatult on inimeste maitse- ja haistmismeeled erineva teravusega, kuid siiski ei tohiks vee maitse või lõhn saada takistuseks selle tarbimisel. Aktiivsöe kasutamine on üks levinumaid viise erinevate lõhna ja maitset tekitavate ainete eraldamiseks joogiveest. Aktiivsöe poorne struktuur ja suur eripind on võimelised absorbeerima endasse palju erinevaid aineid, sealhulgas raskmetalle, sünteetilisi orgaanilisi ühendeid, pestitsiide, ravimijääke, süsivesinikke ja vees lahustumatuid osakesi.

Samuti eraldab aktiivsüsi veest trihalometaane, mis tekivad kõrvalproduktina sellistes veevärkides, kus joogivett desinfitseeritakse klooriühenditega. Trihalometaanid on kantserogeensed ja seetõttu suurendavad vähiriski nendega saastunud vee pikaajalisel tarbimisel.

Milline filter valida?

Filtrites kasutatav aktiivsüsi on erineval kujul: graanulite, pulbri ja plokina. Kui granuleeritud filtrimaterjali puhul on veevool suurem, siis plokkfiltri filtreerimistihedus ja seega puhastusefekt on palju parem, kuid veevool väike.