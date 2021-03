Nipid PÕHJALIK NIMEKIRI: kasulikke nippe kevadiseks suurpuhastuseks Kristjan Arras , täna 14:22 Jaga: M

Igal kevadel toob tuppa sirav päike tunde, et kodu vajab põhjalikku suurpuhastust. Tavaliselt on aga muid tegemisi nii palju, et see töö kipub ikka ja jälle edasi nihkuma. Tänavukevadine sunnitud kodusolek annab paljudele võimaluse võtta asi varakult käsile.