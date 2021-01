PÕHJALIK JUHEND: kuidas koostada pere-eelarvet, et hoida kulud kontrolli all? 

Selleks, et sa vaid palgapäeva ootuses ei elaks, tasub koostada eelarve. Nii tead täpselt, millele ja kui palju kuus kulutada võid. Hästi planeerides tekib ehk säästki, mis lubab teoks teha mõne unistuse. Kasulikke nõuandeid eelarve planeerimiseks annab Evelyn Eichhorst, Eesti Võlanõustajate Liidu juhatuse liige.

Pere-eelarve koostamine on hea abiline rahaasjade planeerimisel. Näiteks aitab see sul vältida liiga optimistlikku säästuplaani, mis suure tõenäosusega läbi kukub, sest sa ei tea oma tegelikke kulutusi. Samuti saad teada, mis on need mustad augud, kuhu raha kaob, et neid edaspidi vältida.