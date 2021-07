VIDEO | Põhjalik juhend, mida pikemale matkale kaasa pakkida

Igasugune valgus aga veel sooja ei anna. Et sooja saada, ükskõik kas siis enda või pudru soojendamiseks, on vaja tuld. Kõige kindlam tuletegemisvahend on tulepulk. See töötab iga ilmaga, ei karda vett ega tuult. Küll aga eeldab see teadmisi kasutamise kohta. Sestap, kui tulepulgaga süütamise kogemus puudub, on mõistlik võtta kaasa ka alternatiivsed vahendid nagu tulemasin ja tikud.

Veel üks tarvik, mida kindlasti vaja läheb (enamasti just siis, kui seda kaasas pole), on nöör. Mida nööriga teha saab? Enam-vähem kõike! Tahad kateloki lõkke kohale riputada – nöör. Tahad telkmantlit puuokste kohale kinnitada – nöör.

Öeldakse, et kui sul on ükskõik kuhu sa lähed ja kus sa oled, siis ei saa sa ära eksida. Kui sul aga päris ükskõik ei ole, siis võta kaasa kompass. Isegi kui sa seda varem kasutanud pole, säästab see sind eksimise korral sihitust ringiratast trampimisest. Ainus, mida teadma pead, on see, et kompassi punane nooleots näitab alati põhja. Ehk siis, kui võtad vastu otsuse, et lähed lõuna poole, pead jälgima, et punane nool näitaks alati sinu enda poole. Ja pärast näiteks laagripaika tagasi tulles, siis täpselt vastupidi.

HÜGIEEN

Sihipäraseks kasutamiseks tuleks kaasa võtta rull tualettpaberit. Vajadusel sobib see ka tulehakatuseks.

Ja mis on see, mida üks korralik inimene teeb igal õhtul ja hommikul? Peseb hambaid! Sest kui vannis või duši all käia ei saa, siis vähim, mida teha saab, on hambad puhtaks pesta. Seega hambahari ja -pasta kaasa!

MUU