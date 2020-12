Tee ise Puitdetailid sisekujunduses: tee ise puukäsnast diivanilaud! Laura Liinat , 3. detsember 2020 11:14 Jaga: M

Mida kauem sa puukäsna lihvid, seda paremini tuleb esile selle süü. Foto: Laura Liinat

Ühes toredas Häädemeeste kodus on puitdetailid oskuslikult sisekujundusse sobitatud, nii et need ei tundu massiivsed. Kes soovib sarnaselt puiduga mängida, võib teha järele puukäsnast valmistatud diivanilaua!