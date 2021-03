Tee ise VANAST UUS: kui vitamiinitopsidest võrsuvad lillevaasid ... Laura Karro , täna 13:31 Jaga: M

GALERII

Vitamiinitopsidest lauakaunistus. Foto: Laura Karro

Kes on võtnud talvel vitamiine, sel on tekkinud koju virn vitamiinitopse. Tobe on neid niisama ju ära visata, kuid mida paratamatu ülejäägiga teha? Jah, neis saab hoida väikest pudi-padi, aga me mõtlesime midagi uut – tegime topsidest lauakaunistuse!