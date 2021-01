Nipid VIDEO | Matkaja hädaabinipp: kuidas on võimalik plastpudelis vett keeta? Vambola Lembit; Nipiraamat , täna 13:50 Jaga: M

Kuidas plastpudelis vett keeta? Foto: Easy Outdoors

Meie koduplaneedi pindalast üle kahe kolmandiku on kaetud veega, kuid magedat vett on sellest ainult mõni protsent. Joodavat isegi veel vähem! See aga tähendab, et risk kahjustada oma tervist, tarbides puhastamata vett, on väga suur. Kuidas looduses keedetud vett saada, kui peale plastpudeli ei ole ühtegi teist nõud käepärast?