Romantiline jõulukink: retk talvisesse loodusesse  

Karl Adami, loodusfotograaf , täna 16:30

Looduseretkele minnes on väga oluline riietuda ilmale ja retke pikkusele kohaselt. Foto: Pixabay

Käes on aasta hämaraim aeg, kui loodust on haaranud näiline rahu ja päikesepaistelised päevad on eriti hinnas. Oodatuim on aga valge kohev lumevaip, mis toob pisutki valgust ning laotab laiali huvilist põnevate lugudega kostitava jäljeraamatu. Mind on see aeg lapsest saati paelunud just tänu erilistele hetkedele.