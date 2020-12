12 soovitust, et pühad ka pere lemmikutel õnnelikult mööduksid 

Loomaarstide kinnitusel pole sugugi erakordne, et kass on jõulude ajal pistnud nahka tüki kuusekarda või pika jupi pakipaela – tuleks hoolt kanda selle eest, et need ei jääks laokile. Ka võivad õrnad ehted, millega kass mängima kipub, kergesti puruneda, killud aga kassi käppasid vigastada.

Üsna tüütu on, kui kass otsustab ehitud kuuse oma turnimispuuks võtta – parem on talle aegsasti selgeks teha, et jõulupuust tasuks eemale hoida. Foto: Pixabay

Üsna tüütu on, kui kass otsustab ehitud kuuse oma turnimispuuks võtta – parem on talle aegsasti selgeks teha, et jõulupuust tasuks eemale hoida. Vahel õnnestub koolitus veepritsi kasutades õige kiiresti – sellega tasuks alustada kohe kui puu tuppa on toodud. Mõnikord on abi, kui katta kuusealune fooliumiga – paljudele kassidele ei meeldi astuda materjalile, mis käpa all krõbiseb.

Koeri tavaliselt okstel rippuvad ehted ei ahvatle, küll aga võivad nad kippuda jõulupuu peale jalga tõstma. Kui kuusk tuppa toodud, tasub mõnda aega jälgida, kuidas koer käitub – ja püüdma vajadusel teda sellest kombest võõrutada. Küll aga ei tohi koera selle eest karistada, et ta käitub nagu koer: ainult tema teab, mis lõhnu ta kuuse juures tunneb, mis sunnivad teda käituma nii, nagu loodus on talle ette kirjutanud.

Koerad ja ilutulestik

Kui on plaanis minna uusaastaööl kogu perega ilutulestikku vaatama, võiks varakult teha ettevalmistused selleks, et koer saaks koju jääda. Ka see loom, kes pauke ja müra ei pelga, ei pruugi end sagivas rahvasummas mugavalt tunda. Pauku kartev koer võib aga paanikasse sattuda, end rihma otsast lahti tõmmata ja ära joosta. Iga uue aasta esimestel päevadel otsib hulk inimesi taga oma ilutulestiku ajal plehku pannud perelemmikut. Võiks ju kord juba õppust võtta!

Hea, kui pauke tõsiselt pelgavale loomale saab mõni talle tuttav inimene koju seltsiks jääda, et paugutamiste haripunktis loomaga tegelda ja temaga rahustavalt rääkida. Toas võiks mängida raadio või teler.