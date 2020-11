SÄTID JUBA TULUKESI? Häid soovitusi, et õues kasutatavad jõulutuled oleks ohutult paigaldatud 

Ei tohi aga unustada, et elekter ja niiskus ei ole sõbrad, hoiatavad Eesti Energia spetsialistid ettevõtte blogis: enne õue tulede paigaldamist tuleb kindlasti teada ohutusnõudeid ja veenduda, et töö tehakse kõigiti nõuetekohaselt ja ohutult. Välja on toodud vastused kõige sagedasematele küsimustele, mis elektriasjanduses võhiklikul jõuluilu ihalejal tulesid soetades ja üles seades tekkida võiksid.

Kuidas olla kindel, et kauplusest koju toodud jõulutuled sobivad õues kasutamiseks?

Kuidas oleks kõige parem valgustust vooluvõrku ühendada? Kas juhtme võib viia õue aknaraami vahelt või kasutada õues pikendusjuhtmeid?

Hoone välisseinale tuleks paigaldada niiskuskindel pistikupesa, mis on varustatud rikkevoolukaitsmega. Sobivas asukohas tagab see mugava ja ohutu jõulutulede vooluvõrku ühendamise. Aknaraami vahelt õue veetud juhe ei ole hea lahendus, sest akent sulgedes võib raamiserv juhet vigastada ja sellega seoses võib tekkida lühise või elektrilöögi oht. Kui muud võimalust ei ole ja toide on tingimata vaja eemalt tuua, siis võib kasutada selleks pikendusjuhet, seejuures peab see tingimata olema mõeldud väliskeskkonnas kasutamiseks, kuna tavalise pikendusjuhtme isolatsioon ei pruugi õues vastu pidada. Kindlasti ei tohi kasutada mitut järjestikku ühendatud pikendusjuhet.

Kui vajad jõulutulede õue ülesseadmiseks pikendusjuhet, kasuta ainult ühte, kindlasti peab see olema mõeldud välioludes kasutamiseks. Foto: Mark Rabe / Unsplash

Kui pikendusjuhtme ja pistikupesasse satub lund või vihmavett – mis siis juhtub ja mida sel juhul teha?