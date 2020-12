Tee ise 15 minutit ja valmis: täida kruus isetehtud lõhnaküünlaga! Laura Karro , täna 11:09 Jaga: M

Et sinu kingitud tass tühi poleks, täida see isetehtud lõhnaküünlaga. Foto: Laura Karro

Pole midagi imestada, et üks populaarsemaid kingitusi mis tahes tähtpäevaks on kruus. Praktiline ja hea valik igale inimesele! Et sinu kingitud tass tühi poleks, täida see isetehtud lõhnaküünlaga.