Lugeja küsib: kas toidujäätmeid võib WC-potti visata? Koostanud Helen Serka-Sanchez , 20. detsember 2020 05:17

Kanalisatsioonitorustik on mõeldud vaid vee ja tualettpaberi ärajuhtimiseks, midagi muud kraanikausist või potist alla lasta ei tohiks. Foto: Phil Hearing / Unsplash

Nipiraamatule on kirja saatnud Taimi Tallinnast, kes küsib: „Vaidleme tihti abikaasaga, kas seisma jäänud supilõpu või praadimisest jäänud rasva võib WC-potist alla lasta või mitte. Tema arvates ei ummista väikesed toidutükid tualetti. Kas see ikka on nii?“