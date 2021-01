Kui kassil küüned sügelevad... Meisterda kiisule kraapimispilt! 

3. Liimi. Foto: Laura Karro

4. Pane raami. Foto: Laura Karro

Tea, et kassil on kraapimine loomupärane vajadus, ta ei tee seda kiusu pärast. Lemmik kraabib, et end venitada, märgistada territooriumi, hoida küüsi korras ja ka lihtsalt mõnu pärast.



Proovi neid nippe, et pehme mööbel ja sein koduse kiskja küüntest säästa: