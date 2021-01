VIDEOSEERIA | Häid nippe ja soovitusi, kuidas vähendada kodus toidu raiskamist 

Toidu raiskamine on ülemaailmne probleem, mis muutub päev-päevalt aktuaalsemaks ka Eestis. Näiteks viskab keskmine Eesti perekond aastas ära ligikaudu 120 euro väärtuses toitu, lastega pere isegi kuni 200 euro eest. Kokku raiskavad Eesti pered aastas 63 miljoni euro väärtuses toitu. Üsna hirmuäratavad numbrid, eks?

Me armastame toitu ja võtame seda üsna iseenesestmõistetavana. Elame ühiskonnas, kus toit on igal pool meie ümber ja seda raisates või ära visates ei teki tunnet, et see otsa saab. Tegelikkuses see nii ei ole, sest toitu ära visates raiskame ka muid olulisi ressursse: maad, vett, energiat ning tööjõudu.