SELGED SAMMUD: korteriühistu remondilaenu taotlemine nõuab tõhusat eeltööd

Kõigepealt peaks juhatus vaatama üle ühistu rahalise seisu ja seejärel tegema koosoleku, et küsida majarahva arvamust. Ehkki võib tunduda, et see on remondiks vamistumise kõige lihtsam osa, osutub ühisele seisukohale jõudmine mõnikord tõsiseks kadalipuks.

„Meil pole nii hirmus suur maja ja see võiks ammu juba olla korralikult remonditud, aga meil on üks seltskond inimesi, kes ei ole nõus mitte ühegi muudatuse ega arenguga, kõige vähem muidugi sellistega, mis nõuavad nendepoolset panust,” ütleb üks anonüümsust palunud ühistujuht Tallinnast. „Muidugi on nad ka laenuvõtmise vastu: küll ei saa panka usaldada, küll on mure, et ühistujuhid osa rahast taskusse topivad – hoolimata sellest, et hoiame juhatusega pidevalt majarahvast üksikasjalikult kursis, kui palju meil raha arvel on ja milleks on seda kasutatud, sendipealt! Katus on meil nüüd lõpuks vahetatud – aga millise vaevaga!”

Otsuse teeb üldkoosolek

Remondi tegemise ja laenu taotlemise otsuse võtab vastu ühistu üldkoosolek. Kui kõhklejaid-kahtlejaid on palju, võiks kohe kaasata ka panga esindaja, kes oskab väga täpselt rääkida laenusummast, tingimustest, tagasimaksetest, vajalikest dokumentidest jm.

Ka on mõistlik aegsasti kaasata ehitusekspert, kes aitaks kirjeldada, millised tööd ja mis järjekorras ette võtta. „Kui leitakse, et kogu maja ühekorraga korda tegemiseks jaksu pole, on asjatundlik nõuandja eriti oluline,” ütleb ehitusinsener Kalle Pilt. „Tema suudab muu hulgas kirja panna hädavajalike tööde järjekorra – siis ongi võimalik teha töid ka jupikaupa, aga nii, et järgmist etappi ette võttes ei peaks hakkama eelmist ringi tegema.” Seejärel peab ühistu tegema otsuse: milliseid töid ja mis järjekorras tehakse, mille jaoks on raha olemas ja mille jaoks soovitakse laenu võtta.

Laenuhaldur appi