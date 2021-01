Temperatuurierinevusi näitav termokaamera – kellele ja milleks?

Viimistlusekspert OÜ tegevjuht ja Nipiraamatu kaasautor Triin Türk termokaamera kasutamisest: „Minul on termokaamera Cat S61 telefonis – eelkõige on see mulle abiks erinevaid ehitustöid tehes. Näiteks saab kaamera abil toas vaadeldes kindlaks teha kohad, kust külm tuppa tuleb, ja kaamera näitab protsentuaalselt ka soojakadu. Samuti näeb väljastpoolt vaadeldes kohti, kust on näiteks maja soojustamiseks kasutatav vill alla vajunud. See viitab ebaprofesionaalsele villa paigaldamisele ja see on ka üks põhjustest, miks külm soojustatud majal just lae alt tuppa tuleb.

Kaamerat kasutan ka elektrijuhtmete otsimisel, et ma näiteks tüübelkruvi seina taga olevasse juhtmesse ei laseks. Enne vana seina lammutamist kontrollin sellega ka seina üle, kas seal taga võib olla mõni elektrijuhe või veetoru, millest klient teadlik ei ole ja mis lammutamisel kindlasti viga ei tohi saada.

Muuhulgas mõõdab telefon õhukvaliteeti ja seda saab kasutada lasermõõtmisel ehk see aitab lihtsasti arvutada ruut- ja kuupmeetreid.

Lisaks tööle kasutan kaamerat ka vabal ajal. Näiteks lastega metsas jalutades põtra või muud metsalooma nähes näitan lastele looma ka läbi termokaamera, sinna juurde selgitusi jagades. Olen kasutanud kaamerat ka töökaaslase palaviku mõõtmisel.“