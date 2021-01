Lugeja küsib: millised on lapsevanema eelisõigused puhkuse võtmisel?

Saarep lisab, et eelpool nimetatud töötajad on TLSi vaates eelistatud isikud, kelle soovidega peab tööandja puhkuse ajakava koostamisel arvestama ehk kui eelpool nimetatud töötajad avaldavad soovi kasutada puhkust teatud perioodil, peab tööandja need puhkused märkima puhkuse ajakavasse. „Oluline on meeles pidada, et tööandja peab soovidega arvestama üksnes juhul, kui töötajad avaldavad soovi puhkuse ajakava koostamise hetkel. Hiljem ei ole tööandjal kohustust nende soovidega arvestada,“ märgib Saarep, et puhkusesoovidest tuleks tööandjale teada anda esimese kvartali jooksul ehk 31. märtsiks.