MASENDUSE VASTU: 10 lihtsat soovitust, kuidas oma ellu rohkem rõõmu ja head energiat tuua 

Otsi positiivset

Me kõik teeme seda iga päev – vaatame peeglisse ja leiame endas vigu, mida me ei saa muuta või mille muutmine nõuab palju raha või pingutust. Otsi peeglisse vaadates üles hoopis need küljed, mis sulle endas meeldivad. Vist on paratamatu, et kui kellelgi on sirged juuksed, ihkab ta üle kõige lokke ja vastupidi. Ole enesega rahul! See toob sulle palju rohkem rõõmu kui oma peegelpildiga vaenujalal olemine.



Nokitse ja paranda

Saavutus millegi oma kätega tehtu üle võib olla suur rõõmuallikas. Nokitsemine teeb õnnelikuks ja annab rahulduse, sest näed, kuidas alustatu käes edeneb. Pane puslet kokku, tee ise saia, heegelda sall või vesta puidust võinuga. Head energiat saad ka siis, kui lõpetad mõne poolelioleva töö. Või veelgi parem – paranda ära mõni katkine asi. Võta eeskujuks jaapanlaste kintsugi ehk keraamika parandamine kulla või hõbedaga või nende riiete lappimiskunst boro- või sashiko-tehnikas. Need on erilised, sest jaapanlaste arvates saavad parandatud asjad endale parandusloo ja on inimesele seda olulisemad. Paranduste varjamise asemel toovad nad need hoopis esile.

Saavutus millegi oma kätega tehtu üle võib olla suur rõõmuallikas. Foto: Laura Karro

Jäta minevik seljataha

Andesta endale ja ka teistele, kes on sulle liiga teinud. Lase lahti valust, pettumusest, kurbusest, vihast, süütundest ja vastumeelsusest. Nii väheneb negatiivne koorem su õlgadel. Meenuta mõnda kaua aega tagasi juhtunud seika, mil tundsid end halvasti, sul oli piinlik või häbi. Kuidas see lugu sulle praegu tundub? Ilmselt on see vaid halb mälestus. Kõik möödub! Lepi minevikus juhtunud asjadega, et olevik ja tulevik oleksid helgemad.