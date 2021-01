Lemmikloom 3 eluks vajalikku hoiakut, mida õppida koeralt Nipiraamat , täna 05:17 Jaga: M

Kui võtad üle need kolm koera head omadust, oled palju õnnelikum. Foto: Kayla Farmer / Unsplash

Sageli ei oska inimesed lihtsate asjade üle rõõmustada ning ei ela mitte olevikus, vaid kahetsevad juba olnut või on mures ees ootava pärast. Siin on meil palju õppida just loomadelt. Kui võtad üle need kolm koera head omadust, oled palju õnnelikum.