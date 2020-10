Sahtlid on täis pudi-padi? Kasuta neid 8 nippi, et luua täiuslik kord! 

Kõige lihtsam viis, kuidas kapipealne kärmelt puhtaks saada, on pilla-palla olevad asjad sahtlitesse lükata. Kui sahtlid aga mittevajalikku kraami täis saavad, oled silmitsi üsna ebamugava olukorraga – mida nende asjadega pihta hakata? Anname nõu, kuidas saad sahtlid korda nii, et need enam sassi ei lähekski.

Tühjenda sahtel

Kui võimalik, tõsta terve sahtel kapist või kummutist välja.

Tõsta kõik sahtlis olevad asjad kasti. Kindlasti ära kalla neid sortimiseks lauale laiali. Nii saad korrastustöös pausi teha, ilma et majapidamine väga segamini jääks.

Kindlasti ära kalla neid sortimiseks lauale laiali. Nii saad korrastustöös pausi teha, ilma et majapidamine väga segamini jääks. Puhasta ja pese sahtli sisemus.

Kontrolli, et sahtel liiguks sujuvalt. Vajadusel paranda selle konstruktsiooni ja keera sahtlinupp tugevamini kinni.

Vabane üleliigsest