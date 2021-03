VIDEO | Sahver tühjaks! Vaata nutikaid nippe, kuidas hoidised koos poetoodetega ära kasutada! 

Me armastame toitu ja võtame seda üsna iseenesestmõistetavana. Elame ühiskonnas, kus toit on igal pool meie ümber ja seda raisates või ära visates ei teki tunnet, et see otsa saab. Tegelikkuses see nii ei ole, sest toitu ära visates raiskame ka muid olulisi ressursse: maad, vett, energiat ning tööjõudu.