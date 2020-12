Võlanõustaja selgitab: mida teha, kui laenukoormus käib üle jõu? 

Vahel on laenuvõtmine vajalik ja mõistlik, aga kindlasti tuleks see põhjalikult läbi kaaluda, et mitte liiga suurt laenukoormust saada. Mida aga teha, kui võetud kohustused käivad üle jõu? Nõu annab võlanõustaja Evelyn Eichhorst.

„Kui võetud laenu tagasimaksmisega tekivad probleemid, proovivad inimesed esimese impulsina sageli pead liiva alla pista. Kahjuks on võlgadega nii, et need lähevad ignoreerides järjest ebameeldivamaks,“ teab võlanõustaja Evelyn Eichhorst. Parem on reageerida ja midagi ette võtta kohe, kui pere tunneb, et laen(ud) on muutunud liiga suureks koormaks. Oma kogemuse põhjal on võlanõustaja näinud, et pole ühtegi lootusetut võlaprobleemi, kui seda otsast harutama hakata. „Kui klient ise kaasa töötab ja on huvitatud oma elujärje parandamisest, on alati olemas ka lahendused,“ julgustab asjatundja murele ausalt otsa vaatama.