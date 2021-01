KOLMEKUNINGAPÄEV | Kuhu viia jõulurõõmu pakkunud kuusepuu?

Mida teha potikuusega?

Puu võib õue viia juhul, kui see on pigem jahedas toas olnud maksimaalselt nädala, noori helerohelisi kasve pole tekkinud ning jõulupuu näib terve. Hästi sobib ka nullilähedaste plusskraadidega rohke valgusega ruum – näiteks veranda, kinnine terrass või külmkasvuhoone, kus potikuuske võib edasi kastes hoida kevadeni, kuni muld väljas tahenenud ja puu juba õigele kasvukohale saab istutada.

Mida teha kunstkuusega?

Kui oled soetanud kvaliteetse kunstkuuse, sobib see kasutamiseks veel aastaid. Aseta kunstkuusk hoolikalt tagasi karpi, et see muljuda ei saaks, ning pane see kuiva ja jahedasse ning otsese päikesevalguseta ruumi järgmisi jõule ootama. Kui aga olemasolev kunstkuusk on juba aastaid jõulurõõmu pakkunud, plastik on tuhmunud või purunenud, saab selle viia taaskasutuskeskusesse või panna segaolmejäätmete konteinerisse.

Mida teha metsakuusega?

Maha lõigatud puul teadagi enam elulootust pole, mistõttu on kõige targem see põletada. Kellel võimalust, võib puu juppideks lõigata ning koduahjus või kaminas ära kütta. Kellel see võimalus puudub, saab puu viia selleks ettenähtud märgistatud kohta, kus asuvad kuuskede kogumiskonteinerid, või jäätmejaama.