VIDEO | Kapid korda! Asjalikud soovitused, miks tasuks iga kuu teha koduse toiduvaru inventuur 

Toidu raiskamine on ülemaailmne probleem, mis muutub päev-päevalt aktuaalsemaks ka Eestis. Näiteks viskab Eesti keskmine perekond aastas ära umbes 120 euro väärtuses toitu, lastega pere isegi 200 euro eest. Kokku raiskavad Eesti pered aastas 63 miljoni euro väärtuses toitu. Üsna hirmuäratavad numbrid, eks?

Selleks et toitu ära ei peaks viskama, on kasulik teha iga kuu kodus toiduvaru inventuur. Nii toimides saad täpselt teada, millised toiduained hakkavad riknema või otsa saama ning mida oleks vaja juurde osta, et juba olemasolev mõnes toidus nutikalt ära kasutada. Vaata lähemalt videost: