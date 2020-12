9 lihtsat nippi, mille abil ilutulestik kaunilt pildile või videole jäädvustada 

Kui tead juba praegu, kus sa homme õhtul asud, ja ka seda, kust suunast ilutulestikku lastakse, saad osa tööst juba täna ära teha. Mine õue ja leia pildi või video jäädvustamiseks sobivaim koht. Selleks et tulemus oleks kaunis, mitte vaid hägune tossupilv, on soovituslik paikneda asukohas, mis annab maapinna suhtes maksimaalselt 45-kraadise vaatenurga ilutulestikule. Pigem ära juhindu sellest, et eesmärgiks oleks ainuüksi selge pilt taevast, vaid valgusmängule lisaksid väärtust näiteks linna siluett, vee peegeldus või ilus valgustatud sild. Kindlasti eelista kohta, mida ei varjuta puud ega muud objektid. Pea meeles, et ilutulestik avaneb kõrgusesse, mistõttu on oluline selle jaoks kaadrisse ruumi jätta.