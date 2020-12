Loomaarst soovitab: ole aastalõpu tulemöllus oma lemmiklooma jaoks olemas!  

Jõulud ja aastavahetus võivad mõne looma jaoks põhjustada rohkelt stressi ning tundlikuma närvikavaga neljajalgne võib võtta seda aega kui parajat katsumust. Lemmiku eemalehoidmine kuusepuust, samuti kaunistustest – mõnele võib tükike kuuseehet sattuda organismi –, lisaks on ohtlikud elektroonilised tulukesed oma elektrijuhtmetega, mis võivad lemmikule särtsu anda ja tugeva ehmatuse põhjustada.

Kuigi jõulupühad on üldiselt rahulik aeg, kipub ikkagi teemaks olema ka ilutulestiku laskmine, mis on loomaomanike jaoks hell teema, sest lemmikute jaoks tekitab see hirmu, paljud põgenevad kodust või tekivad erinevad seedehäired.