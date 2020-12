Jõuluõhtusöök koos lemmikloomaga: mida lubada, mida mitte?

Traditsiooniliselt kuulub jõulupühade juurde ka rikkalik toidulaud ning ühine söömaaeg pere ja lähedaste seltsis. Lemmikloomade jaoks pakub see tihtipeale elevust ja huvi, sest toitu ja isuäratavaid aroome on palju. Paraku kipuvad siis sagenema ka visiidid loomaarsti juurde. Millele tähelepanu pöörata, et lemmiklooma terviseprobleeme vältida, selgitab KIKA Eesti juht Ksenia German.

Jõulumeeleolus kipuvad harjumuspärased reeglid ununema ning armastav loomaomanik soovib ikka, et ka neljajalgne pereliige pühademeeleolust osa saaks. Tasub meeles pidada, et piduroa jagamine valmistab hetkeks rõõmu nii omanikule kui ka lemmikule, kuid hiljem võib see loomakese jaoks tähendada seedeärritust, valu või koguni kiirvisiiti veterinaari juurde.