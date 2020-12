10 toredat tegevust, mis ärgitavad jõululauast püsti tõusma 

Tuttavas seltskonnas ilmselt ei juhtu, et jutt otsa lõppeks, kuid vahel on lihtsalt tore vestlust suunata. Selleks tee lauale hunnik tegevuste ja küsimuste kaarte. Kellel tahes tuleb tuju, saab sealt ühe võtta ja õhtusse veidi põnevust tuua. Kaartide koostamisel lase fantaasial lennata: võid lasta vastajal kehastuda teistele mõistatamiseks sulavaks lumememmeks; meenutada võimalikult palju laule, milles sees sõna «kuusepuu»; küsida ta lemmikjõulumälestuse kohta või panna ta mõtisklema, kas ta pigem kingiks midagi, mida inimene vajab või tahab.

Suuna vestlust: tee lauale hunnik tegevuste ja küsimuste kaarte. Foto: Laura Liinat

On ju huvitav teada saada, mis on jõuluorikas, kust kandist on pärit komme tuua tuppa kuusk või millise jõuluteemalise rekordi püstitasid Hondurases ligi 3000 inimest! Veelgi enam väljakutset pakub muusikaviktoriin – vaata, kes on kärmem täpselt kaasa ümisema tuntud jõululaulu viisi! Selleks jaga seltskond rühmadesse või lase igaühel eraldi vastata. Erinevaid vanuseid arvestades mõtle välja valikvastused. Ära unusta ka auhinda! Hea on näiteks rändkarikas, sest annab vihje, et võistlusvaim tasub valmis panna ka tuleval aastal.