JÕULUD KÄES: 10 head põhjust, miks tähistada pühi 

Aeg koos lähedastega

Aeg iseendaga

Jõuluaeg on hea võimalus ka endale keskenduda. Seega tee kõik vajalikud kodused toimetused juba varem ära, et saaksid pühade ajal tegeleda millegi

lõõgastavaga, näiteks sauna minna. Rahvakalendriski oli jõulupühadel üldine

töökeeld. Käi pühade ajal saunas kohe erilise mõnuga, sest nii talitasid juba esivanemad. Saun on kasulik nii kehale kui ka vaimule, kuid suurem leilitamine võta kindlasti ette enne söömist.

Maitsvad toidud

Jõuludeks valmistatakse mitmeid roogi, mida muul ajal ei sööda. Nii võid muretult tüdimuseni süüa erinevaid jõuluvorste, sülti ja hapukapsast. Soolasele sekundeerivad piparkoogid ja teised magusad küpsetised, mis talvisel ajal eriti

hästi maitsevad.

Hea on olla tänulik