PÜHADEAEGNE TULEOHUTUS: 14 tähelepanekut, mida kindlasti teadma peaksid 

Kuidas teha kindlaks, et elektrilised jõulukaunistused on tuleohutud?

Kui elektriseadmel on juba visuaalselt näha kahjustusi, siis üldjuhul on kahjustatud ka elektriseadme isolatsioon. Selline elektriseade võib põhjustada nii elektrilöögi ohtu kui ka tulekahju. Kui kahtled elektriseadme töökindluses, on ohutum sellest vabaneda. Pea meeles, et elektriseadet võib kasutada vaid selle seadme jaoks ettenähtud tingimustes. Kui soovid elektriküünlad paigaldada õue, veendu enne, et need oleksid nõuetele vastavad. Kui elektriseade süttib, on kõige ohutum vahend selle kustutamiseks E-märgistusega kustuti, millega saab kustutada isegi pinge all olevaid seadmeid.

Kas kuusel olevad elektriküünlad peaks ööseks ära kustutama?

Üldine soovitus on, et elektriküünlad võiks ööseks ära kustutada, sest kunagi ei tea, millal nendega midagi siiski juhtuda võib (näiteks ülekuumenemine, lemmikloom närib juhtme puruks jmt). Kui on siiski kindel soov elektriküünlad ööseks põlema jätta, tuleks kindlasti veenduda, et ruumis on töötav suitsuandur.

Mis on miinimumkaugus kütteallikast, kuhu asetada kodus kuusk?

Tavaline soovitus on, et põlevmaterjalid peaksid kütteseadmest või korstna välispinnast olema vähemalt 15 cm kaugusel, lahtise küttekolde, näiteks kaminasuu esise puhul 75 cm. Mitte ainult ohutuse, vaid ka kuuse püsivuse huvides on mõistlik paigutada see küttekehadest võimalikult kaugele.

