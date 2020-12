TORE KINGIIDEE | Tee ise jõuluhõnguline soojendav jalasalv! 

3. Kurna. Foto: Therese-Liise Aasma

4. Sega vahaga. Vala õli puhtasse potti tagasi, lisa ka vaha ning sega seda

kuumas õlis, kuni see on täielikult sulanud. Tilguta sekka eeterlik õli. Lase õli-vahasegul paar minutit taheneda ja vala purki. Keera purk kinni, kui segu on täielikult jahtunud. Liimi purgile silt nime ja valmistamise kuupäevaga.