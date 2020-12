VIDEO | Jõulupuu koju ehk Kuidas RMK mobiilirakenduse abil metsast kuuske tuua?

Riigimets, kust võid oma jõulupuud otsima minna, on tähistatud tumerohelisega . Kaitsealad on märgitud pruuniga , sealt jõulupuud võtta ei tohi. Heleroheline on eramets, sealt tohib kuuske võtta vaid kokkuleppel omanikuga. Sinisega on kaardile kantud elektriliinid, mille alt võid samuti kuuske võtta.

Kuuske ei tohi võtta metsanoorendikust ega kaitsealalt. Metsanoorendiku tunneb ära selle järgi, et puud on korrapäraselt hooldatud ning enamasti ühekõrgused. Kaitsealad on riigimetsa kaardil piiritletud ning looduses on need ka valdavalt siltidega tähistatud.