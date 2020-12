Nipid HEA TEADA! 5 lihtsat soovitust, et jõulukaardid ikka kohale jõuaksid Laura Liinat , täna 18:30 Jaga: M

Kaardi saatmine tundub lihtne ettevõtmine, samas nõuab see head planeerimist, et kõik saaks ilusti tehtud ja lõbus kaart ka õigel ajal kohale jõuaks. Need sammud hoiavad sind õigel teel!