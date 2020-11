VIDEO | Matkaja hädaabinipp: sprotid söö ära, konservikarbist tee õlilamp!

Tegelikult pole sprotikonservist lambi tegemises midagi imelikku, sest lisaks kalale sisaldab see hulganisti õli. Ja õli osati valguse saamise eesmärgil põlema panna juba üle kümne tuhande aasta tagasi. Ja mis töötas siis, töötab ka tänapäeval. Teooria tõestuseks on praktika!

Kindlasti oled ettenägeliku inimesena kriisi puhuks varunud hunniku konserve. Nende hulgas on loomulikult ka arvestatav kogus sprotte õlis, sest need on maitsvad ning annavad palju energiat? Suurepärane!

„Räim tomatis” ei sobi

Loomulikult võid sprotikonservi asemel kasutada ükskõik millist muud kala õlis konservi, mis sul parasjagu käepärast on. Märksõna on siin „õlis”, seega paljude lemmikkonserv „Räim tomatis” lambiks ei sobi. Kui sul tõepoolest pole parasjagu isu ühe rasvase ampsu järele, võid konservi enne ka avamata jätta, tahi läbi augu pista, nõnda et see jääb paari sentimeetri pikkuselt välja, oodata veidike, kuni õli tahti imendub, ning süüdata.



Taolises lambis jätkub õli põlemiseks umbkaudu paariks tunniks. Tänu konservikarbi valgust peegeldavale kaanele annab see rohkem valgust kui tavapärane küünal. Ja juhul kui sa just roostes naelaga konservikarbi kaane sisse auku ei torganud, võid pärast lambi kustumist konservi avada ning kala ikkagi ära süüa.