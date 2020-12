Taaskasutus kuuse all: 4 lihtsat soovitust, millesse kingitusi pakkida 

Üks kõige käegakatsutavamaid võite on rahaline ‒ seda eriti juhul, kui oled harjunud kinke spetsiaalsete teenusepakkujate juures pakkida laskma, kuid ka juhul, kui ostad uued pakkepaberid poest, sest jõulukuul on iga euro arvel.

Põnevalt pakitud kingituste puhul ei pea kartma, et kõik kingid kuusepuu all on ühte nägu, sest taaskasutatavaid pakkimisnippe kasutades tuleb iga pakk erinev. Lisaks on sul juurde rääkida lugu materjalide eelmisest elust, mis kingile lisaväärtust annab.