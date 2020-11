Raha Hull ostureede tulekul! Millisel juhul on šoppamine õigustatud ja millal tasuks rahakotirauad kinni hoida? Annaliisa Köss , täna, 06:15 Jaga: M

Mida ostupäevadelt soodsate hindadega soetama minna ja millisel juhul oma rahakoti avamata võiksid jätta? Foto: Jörgen Norkroos

Maailma suurim ostupüha ehk must reede on päev pärast tänupüha, mida peetakse jõuluhooaja esimeseks päevaks ja aasta kõige aktiivsemaks kauplemispäevaks. Sellel aastal toimub must reede sellel reedel, 27. novembril. Mida siis soodsate hindadega soetama minna ja millisel juhul oma rahakoti avamata võiks jätta? Panime ritta mõned plussid ja miinused.