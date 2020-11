MUST REEDE | Piiriülesed petuskeemid e-kaubanduses: kuidas end nende eest kaitsta? 

Veebikaubamajad on loonud piiritu ostukeskkonna, mille abil on meelepäraste asjade ostmine kodust lahkumata vaid mõne kliki kaugusel. Igapäevaseks on muutunud kaupade tellimine ka teistest riikidest ning see trend üha kasvab. Paraku langetakse välismaistes e-poodides osteldes sageli ka pahatahtlike pettuste lõksu.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti EL tarbija nõustamiskeskuse jurist Heldin Malmet annab ülevaate levinumatest petuskeemidest piiriülese e-kaubanduse puhul ja selgitab, kuidas end nende eest kaitsta.

PROBLEEM #1: tellitud kaup jääb tulemata

Tegemist on olukorraga, kui tarbija on tellimisel kauba eest maksnud, kuid kaup jääb tulemata ning välisriigis asuva kauplejaga kontakti saamine ei õnnestu.