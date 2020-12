9 kasulikku soovitust, kuidas jõulude ajal vähem prügi tekitada 

24 avanevat aknakest võivad hetkeks üllatust pakkuda, kuid on imeväike tõenäosus, et sul on kõiki nende taha peidetud tooteid ka vaja, lisaks jääb järele suur pakend. Selle asemel pööra idee tagurpidi – leia oma kodust igal detsembrikuu päeval üks korralik, kuid sinu jaoks tarbetu ese ja pane see kasti. Jõululaupäevaks oled niiviisi korjanud kastijagu kraami, mida kinkida kelle­legi, kel neid vaja võiks minna, või viia kogumispunkti.