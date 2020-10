15 küsimust ja vastust, mida peaksid teadma vingugaasianduri kohta 

Kogu ohutuskultuur on aja jooksul Eestis oluliselt arenenud – meie suhtumine ohutusse on tõsisemaks muutunud ning meil ühiskonnana on rohkem aega, raha ja teadmisi, et end ja oma perekonda paremini kaitsta. Nüüd on kätte jõudnud vingugaasianduri kord. Mida vingugaasianduri kohta teadma peaks, sellele vastab Tamrex Ohutuse OÜ kommunikatsioonijuht Diana Karmo.

Mis üldse on vingugaas ja kuidas see eluruumidesse tekib?

Põlemiseks on vaja kolme asja: põlevat materjali, kõrget temperatuuri ja hapnikku. Vingugaas ehk süsinikoksiid (CO) on lõhnatu, maitsetu ja värvitu gaas, mis tekib mittetäieliku põlemise käigus ehk olukorras, kui põlemiseks ei ole piisavalt hapnikku. Ahju, pliidi või kamina kütmisel tekib hapnikuvaegus näiteks siis, kui siiber liiga vara sulgeda. Õige siibri sulgemise aeg on siis, kui söed enam ei hõõgu ja on kattunud musta kihiga.

Rikkis või valesti reguleeritud gaasipliit või kehva tõmbega gaasiboiler on samuti kohad, kust vingugaas eluruumidesse võib tekkida. Ohtlikud kohad on värske õhu juurdevooluta väikesed vannitoad, kus gaasiboiler oma põlemiseks kogu hapniku ära kulutab ja seejärel vingugaasi tekitab.