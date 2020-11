Plussid ja miinused ritta: kas võtta kunstkuusk või päris puu? 

Kunstkuusk on küll perenaisele praktiline, kuid loodusele koormav valik. Ehtne kuusepuu ajab jällegi okkaid, aga säästab keskkonda. Mida pühadeks koju tuua?

Ehteis kuusepuu on pühade sümbol, mis toob sooja tunde nii tuppa kui ka südamesse. Kuigi ehtsal kuusel on mitmeid miinuseid, nagu elusa puu langetamine, puu tuppa tassimine, pudenevad okkad, selle eest hoolitsemine ja hiljem sellest vabanemine, väidavad keskkonnauuringud, et tegemist on siiski loodussäästlikuma valikuga kui praktiline ja vastupidav tehispuu.