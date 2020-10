Isiklike finantside kuldreeglid: 3 rahatarkust, mis ei muutu kunagi

Olgugi et koolis õpetatakse päris põhjalikult matemaatikat, kasvavad paljud meist täiskasvanuks, saamata seejuures ühtegi ainetundi, kuidas oma rahaga ümber käia. Seetõttu on oskused hallata edukat majapidamist, luua eelarveid ja investeerida tulevikku üsna haruldased.

Siin on kolm baasteadmist raha kohta, mida sa lihtsalt pead teadma ja mis ei muutu kunagi:



Kuluta vähem kui teenid!

Kui sa teenid vähem kui kulutad, satud peagi laenukeerisesse, millest on väga raske välja pääseda. Kui sa teenid sama palju kui kulutad, ei ole sa kunagi valmis ettenägematuteks väljaminekuteks. Kulutades vähem kui teenid, saad raha kõrvale pannes minna rahulikuma südamega tulevikule vastu ja saada hakkama kriisidega, mis sind tabada võivad. Mida suurem on vahe sissetulekute ja kulutuste vahel, seda parem.



Planeeri ette!

Ja siin ei ole mõeldud ainult pensioni! Kui sulle pakutakse laenu, mille esimesed kuud on ilma intressideta, pead sa olema kindel, et suudad edaspidi neid tasuda. Vastasel juhul loobu pakkumisest! Loo endale hädaolukordade fond, mida saad kasutada, kui auto vajab ootamatult remonti või keegi peres on haigestunud. Sinu rahaplaan vaadaku alati kaugemale kui käesolev kuu.



Raha teeb raha

Kas tahad teada, kuidas rikkad saavad aina rikkamaks? Sest nende raha kasvab ka siis, kui sina magad. Seda muidugi eeldusel, et oled piisavalt säästnud ja säästud enda heaks tööle pannud. Hästi paigutatud raha teenib raha edasi. Pigem ei soovitata panna raha madalaintressilisele säästuhoiusele, vaid investeerida sellesse, mis toob sulle tulevikus rohkem raha. Mõnikord on see investeerimiskonto, kuid ka ettevõtluse alustamine või haridusse investeerimine on hea mõte.