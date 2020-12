KOLMAS ADVENT: vaatame ajas tagasi, millised olid jõulud kunagi!

Vanasti märkis jõuluaeg pikemat perioodi, kui me tänapäeval oleme harjunud arvama – toomapäevast kolmekuningapäevani. Nii pole imestada, et rikkalikud kombed ja uskumused pühadepidamisse ära mahtusid.

Et jõuludest õigesti aru saada, tuleb vaadata pühale pragmaatilise eestlase pilguga, kelle igapäevased toimetused sõltusid loodusest. Jõulud lõpetasid päikesekalendri ja tähistasid talvist pööripäeva, valguse võitu pimeduse üle. Nagu tänapäevalgi, tähendas see pikemaid päevi, ainult et praeguse, pigem tubase eluviisi juures pole see meile töötegemisel enam nii määrav.