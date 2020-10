TOAD SOOJAKS OHUTULT! Korstnapühkija selgitab, kui sageli hooldada küttesüsteeme ja kuidas üldse õigesti kütta 

Tõsisem kütteperiood on taas kätte jõudnud ning paslik üle korrata mõned korstnahooldusega seotud põhitõed, et küttesüsteemid oleksid korras ning kodu tuleohutus tagatud. Korduma kippuvatele küsimustele annab vastused Korstnahooldus OÜ korstnapühkija Kalle Kallaste.

Kui sageli peab korstnat hooldama ehk korstnapühkija kutsuma

Küttesüsteeme peab puhastama vastavalt vajadusele, aga vähemalt kord aastas. Eramajades võib omanik ise puhastada neljal järjestikusel aastal ning viiendal tuleb taas korstnapühkija kutsuda. Paaris-, rida- ja kortermajades peab korstnapühkija käima igal aastal.

Millised on ohud, kui korsten on pikka aega puhastamata?

Kui korsten on olnud pikka aega puhastamata, võivad korstnalõõri kogunenud tahm, pigi ja muud põlemisjäägid süttida. Selle tagajärjel tekib tahmapõleng...