Tööstress hiilib ligi tasahilju! 7 soovitust, kuidas seda ära tunda ja maandada 

Iga tööinimene on mingil hetkel oma elus tundnud, et töö tekitab ajutiselt pingeid ja stressi. Probleemiks muutub tööstress aga siis, kui see ei möödu ning häiritud saab nii füüsiline kui vaimne tervis. Ole ohumärkide suhtes tähelepanelik, sest tööstress on haigus, millest toibumine võtab aega.

Väike stress on hea, sest see ergutab ja paneb tegutsema. Kui oleme väljakutse ületanud, kaasneb sellega eduelamus, mis innustab ja arendab. Kuna inimesed on erinevad, siis võib pingetaluvusest olenevalt sama olukord ühele inimesele tunduda meeldivalt väljakutsuv, kuid teisele ebamugavalt pingeline.