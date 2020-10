PIMEDA AJA NIPID | 8 tähelepanekut, mida peaksid teadma helkuri kandmise kohta 

Seoses pimeda aja saabumise ja helkuri kandmise kohustusega tasuks taas kord meelde tuletada mõned helkuriga seotud põhitõed. Õnnetuste vältimiseks juhib tarbijakaitseamet tähelepanu, et helkur peab olema kvaliteetne ja nõuetele vastav, nii et see oleks autojuhile nähtav ja tal oleks võimalik sind jalakäijana õigeaegselt märgata.

Helkur on isikukaitsevahend, mis tähendab seljas, peas, jalas või käes kantavat vahendit, mis kaitseb kandja elu ja tervist. Levinumad tavatarbijate isikukaitsevahendid on helkurid ja helkurvestid, päikeseprillid ja kiivrid. Helkurite ja helkurvestide ainueesmärk on kaitsta inimest hämaras ja pimedas liigeldes.

Kuidas ära tunda nõuetele vastavat helkurit?