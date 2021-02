Pane tähele: 10 asja, mida kohvikus kaugtööd tehes kindlasti vältida

Erinevaid kohvikuid, mis oma atmosfääriga meelitavad paljusid kaugtöö tegijaid, leidub igas linnas igale maitsele. lmselt on sulgi kujunenud välja oma lemmikud, kus nii sõpradega aega veeta, kohtingutel käia kui ka tööd teha. Kas oled aga seejuures järginud elementaarseid tavasid?

Päevasel ajal kohvikusse sisenedes võid sealt leida nii süleritega töötegijaid kui loomeinimesi, kes otsivad inspiratsiooni uute projektide jaoks. See kõik on mõistetav, sest avalik koht pakub kontorist vabamat õhkkonda, seal on võimalik kohtuda koostööpartneritega kohvi juues või kasutada tasuta võrguühendust üksinda töötamiseks.