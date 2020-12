HOIA RAHA KOKKU: 10 nippi, kuidas vältida emotsioonioste 

Õnneks on palju häid mobiilirakendusi, mis aitavad sul oma eelarve koostada ja seda kontrolli all hoida. Muidugi võid teha ka arvutisse tabeli või kirjutada oma eelarve märkmikusse. Kuu lõpus löö kõik kulud kokku ja vaata, kuhu kõige rohkem raha kulus ning millelt saaksid kokku hoida.

Jah, eelarvest kinni pidamine on oluline, aga vahel peab endale lubama ka miskit meelepärast, et vältida stressi. Oluline on märkida eelarves eraldi summa, mis jääb kulutamiseks. Ole tähelepanelik, et see summa oleks sulle jõukohane.