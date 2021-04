Tee ise KIIRELT KORDA: purunenud mobiilijuhet saab parandada vaid poole tunniga Laura Karro , 16. september 2020 07:20 Jaga: M

GALERII

Kaasaskantavad juhtmed püsivad terved, kui tekitad neile kotis oma hoiukoha. Foto: Laura Karro

Kui su telefonilaadija juhe vonkleb vabalt käekotis märkmiku, kommipaki ja pastapliiatsite vahel, võid kindel olla, et laadija läheb lõpuks katki. Kui see on juba juhtunud, on mõistlik juhe kohe korda teha.